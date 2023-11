Erstattung ließ auf sich warten Neue Hoffnung für Grenzgänger – Steuererklärungen werden wieder bearbeitet

An und für sich sind die Fakten klar: Nach einem abschließenden Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) in München im Frühjahr 2022 sind Beiträge zu einer Kranken- und Pflegeversicherung auch bei steuerfreien Gehältern und Renten aus einem EU-Ausland als Sonderausgaben von der Steuer absetzbar. Das gilt vor allem für diejenigen Grenzpendlerinnen und Grenzpendler in Luxemburg, die keine steuerlichen Entlastungen haben.