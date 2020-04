Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit Robert Goebbels : Grenzkontrollen helfen nichts gegen Viren

Trier Der ehemalige luxemburgische Staatssekretär ist einer der Väter des Schengen-Abkommens.

() Er ist einer der Väter des Schengen-Abkommens, dem Abkommen, durch das sich vor 25 Jahren die Grenzen in einem Großteil der EU öffneten. Der ehemalige Journalist und Politiker der luxemburgischen Sozialisten, Robert Goebbels (Jahrgang 1944) hat als Staatssekretär das Abkommen von Schengen im gleichnamigen Grenzort 1985 für Luxemburg unterschrieben. Zehn Jahre später ist es in Kraft getreten. Wegen der Corona-Krise hat Deutschland wieder Einreisekontrollen eingeführt – unter anderen an den Grenzen aus Luxemburg. Darüber hat unser Redakteur Bernd Wientjes mit Robert Goebbels gesprochen.

Herr Goebbels, 25 Jahre nach Inkrafttreten des Schengen-Abkommens sind die Grenzen wieder geschlossen. Wie sehr schmerzt Sie das?

ROBERT GOEBBELS Es schmerzt mich schon, aber mein persönliches Empfingen ist nicht wesentlich. Schwerwiegender ist, dass eine der grössten Errungenschaften Europas, die Freizügigkeit der Menschen im Schengen-Raum nunmehr von Politikern beeinträchtigt wird, die ihren Bürger vorgaukeln wollen, eine weltweite Pandemie könnte gewissermaßen durch Schlagbäume oder Stacheldraht gekontert werden.

Halten Sie die Grenzkontrollen zum Schutz vor Corona notwendig?

GOEBBELS Das Corona-Virus wird durch Forscher und Ärzte besiegt werden, nicht durch Polizeikontrollen oder Zöllner an den Grenzen. Die Briten waren nie in Schengen dabei, haben ihre Zöllner nie von ihren Grenzen abgezogen. Haben dennoch den Virus, so wie sie trotz der permanenten Kontrollen ihrer Grenzen Kriminalität, Attentate und illegale Einwanderung haben. Dass man an Flughäfen Einreisende aus Gebieten mit hohen Krankenzahlen Sanitäts-Kontrollen unterwirft, lässt sich vertreten. Dass man jetzt in Grenzgebieten Bauern und Winzer von ihrer Arbeit diesseits und jenseits der Mosel abhält, ist hirnrissig. Viele deutsche Grenzgänger, die in Luxemburg eine meistens gutgezahlte Arbeit haben, werden jetzt unnütz schikaniert. Was können Polizisten in Wahrheit tun? Autopapiere und Identitäten kontrollieren. Was hilft das gegen Viren? Sie können sich höchstens selbst infizieren, können aber nichts verhindern.

Wie lange dürfen die Kontrollen aufrechterhalten werden?

GOEBBELS Die Schengen-Verträge sind ein integraler Bestandteil der EU-Verträge. Artikel 3 sieht beispielsweise vor, dass die Union ihren Bürgern einen „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Recht ohne Binnengrenzen“ garantiert. Die Ausführungsbestimmungen sehen vor, dass aus Sicherheitsgründen „zeitweilig“ Grenzkontrollen durchführbar sind. Die Bundesrepublik hatte 2006 während der Fussball-Weltmeisterschaft in Deutschland wieder Grenzkontrollen eingeführt, um Hooligans abzufangen. Viren sind aber nicht abzufangen. Die jetzigen Kontrollen fügen bloß den Menschen und der Wirtschaft grossen Schaden zu. Hoffentlich sieht die deutsche Politik dies ein.

Durch die Corona-Krise ist noch deutlicher geworden, dass Luxemburg gerade im Gesundheitssektor abhängig ist von Grenzgängern. Wie sehr schaden längere Grenzkontrollen Luxemburg und damit der Wirtschaft in der gesamten Großregion?

GOEBBELS Luxemburg bietet 200 000 Grenzgängern gut bezahlte und sozial gut abgesicherte Arbeitsplätze an. Ein deutscher Arbeitnehmer in Luxemburg, dessen Betrieb krisenbedingt Kurzarbeit macht, bezieht 80 Prozent seines Monatseinkommen, gegenüber 60 Prozent in Deutschland. Die Luxemburger Wirtschaft profitiert selbstverständlich viel von der Schaffenskraft der 200 000 Grenzgänger. Ohne deren Arbeit würde in Luxemburg nur wenig laufen. Besonders prägnant ist das im Gesundheitssektor, der ohne die ausländischen Mitarbeiter total zusammenbrechen würden.

Befürchten Sie dauerhafte Grenzkontrollen?

