Gastbeitrag : „Grenzkontrollen so schnell wie möglich aufheben“

Franz Peter Basten, Christoph Grimm und Bernhard Kaster äußern sich zu den aktuellen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Region.

Der Umgang der nationalen und regionalen Regierungen und Institutionen orientiert sich vorwiegend an nationalen Grenzen und hinterlässt den fatalen Eindruck, dass Europa in dieser Krise überhaupt nicht existiert - weder auf gesamteuropäischer- noch auf der Ebene der Großregion. Das ist umso enttäuschender, als es ja ein Gründungsgedanke der Europäischen Union war, ein wirksames Instrument der Völker Europas gegen globale Gefährdungslagen zu schaffen. Stattdessen werden gerade die Bürgerinnen und Bürger, die in den Grenzregionen von Luxemburg, Belgien, Frankreich und Deutschland seit Jahren Europa vorbildlich und ganz praktisch leben, mit einseitig veranlassten bewaffneten Grenzkontrollen konfrontiert. Wer einen „ Passierschein“ besitzt, darf in Luxemburg einreisen, Luxemburger, die keinen „triftigen“ Grund geltend machen können, dürfen nicht nach Deutschland einreisen. Eine wirklich gesundheitspolitisch überzeugende Begründung für diese Maßnahmen ist bisher nicht ersichtlich. Denn sowohl Luxemburg wie auch Frankreich und Belgien, haben Vorkehrungen gegen die Verbreitung des Virus getroffen, die zum Teil noch über die Maßnahmen auf deutscher Seite hinausgehen. Eine zu Recht einzudämmende unnötige Reisetätigkeit macht jedoch keinen Unterschied, ob diese innerhalb z.B. eines Landes oder über eine „zufällig“ dort befindliche europäische Binnengrenze stattfindet. Einzig Sinn machen würden Kontrollen bei definierten Risikogebieten.