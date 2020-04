Corona-Krise : Grenzübergänge bei Bollendorf und Nennig öffnen für Pendler

Trier Das Bundesinnenministerium hat weitere Grenzübergänge für den Pendler- und Warenverkehr geöffnet, darunter in der Region Trier die Übergänge Bollendorf und Nennig/Remich.

Vier weitere Grenzübergänge an den Binnengrenzen zu Luxemburg und Frankreich lässt das Bundesinnenministerium ab Freitagabend öffnen: an der deutsch-luxemburgischen Binnengrenze die Grenzübergänge Bollendorf an der L 3 und Nennig/Remich an der B 406/ B 419 sowie an der deutsch-französischen Binnengrenze Kleinblittersdorf an der L253 und die sog. Freundschaftsbrücke/ Fußgängerbrücke in Kleinblittersdorf/ Stadt. Das teilte am Freitagnachmittag die Bundespolizei mit.