Großbäckerei in Insolvenz Biebelhausener Mühle stellt Insolvenzantrag: Müssen 450 Mitarbeiter um ihre Jobs bangen?

Wiltingen · Paukenschlag im regionalen Lebensmittelhandwerk: Die Biebelhausener Mühle mit Sitz in Ayl (Kreis Trier-Saarburg) meldet Insolvenz an. Was bisher bekannt ist.

11.10.2023, 15:58 Uhr

Foto: TV/Marion Maier

Paukenschlag am Mittwochmittag: Die Großbäckerei Biebelhausener Mühle aus Ayl (Kreis Trier-Saarburg) hat Insolvenzantrag gestellt. Aus einer Meldung des Amtsgericht Trier geht hervor: „Gegen die Schuldnerin ist die vorläufige Verwaltung des Vermögens der Schuldnerin angeordnet worden“, heißt es darin. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter ist der Trierer Rechtsanwalt Jakob Joeres bestellt worden.