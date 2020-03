Rheinland-Pfalz Das empfehle Rheinland-Pfalz bis Ende April, sagte die Ministerpräsidentin am Dienstag in Mainz. Bei Fußballspielen fordert die Triererin die Verbände auf, eine bundesweite Lösung zu finden.

In Rheinland-Pfalz sollen Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen wegen des Corona-Virus bis Ende April abgesagt werden, wenn mit mehr als 1000 Teilnehmern zu rechnen ist. Das ist die Empfehlung der Landesregierung, die das Kabinett am Dienstag beschlossen hat, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Wo Veranstalter an festen Terminen festhalten wollten, sei eine Abstimmung mit den zuständigen kommunalen Gesundheitsämtern erforderlich.