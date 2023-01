Schulen : CDU-Vorschlag scheitert: Grundschullehrer verdienen weniger als ihre Kollegen

Foto: dpa/Patrick Pleul

Mainz In Rheinland-Pfalz verdienen Grundschullehrer weniger als ihre Kollegen an anderen Schulformen. Das Nachbarland Hessen ändert diese Praxis nun - so wie viele andere auch. Eine Frage der Zeit, bis die rheinland-pfälzische Landesregierung nachzieht?

Künftig wird es nur noch vier Bundesländer geben, die Grundschullehrern weniger zahlen als ihren Kollegen an anderen Schulformen. Jüngst hat das Nachbarland Hessen, wo in diesem Jahr Landtagswahl ist, angekündigt, die Bezahlung der Lehrer in Grundschulen schrittweise anzuheben. Dahinter steckt das Ziel, mehr junge Menschen für den Beruf zu begeistern. Denn bundesweit herrscht Lehrermangel.

In Rheinland-Pfalz verdienen die rund 10.000 Lehrer an Grundschulen im ersten Jahr 3770 Euro in der Besoldungsgruppe 12. Das sind gut 450 Euro weniger als ihre Kollegen an anderen Schulformen in der Gruppe 13 (4222 Euro). Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft wirbt schon lange bundesweit für die Angleichung der Bezahlung. Am Donnerstag hat es die Idee auch in den rheinland-pfälzischen Landtag geschafft - vorerst jedoch ohne Erfolg.

Die CDU-Fraktion hatte gefordert, dass das Grundschullehrergehalt schrittweise bis 2026 auf die Gruppe 13 angehoben wird. Den ersten Schritt der Gehaltserhöhung sollte es demzufolge bereits dieses Jahr geben. Die Anhebung sei notwendig, um als Land ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sagte die CDU-Abgeordnete und Lehrerin Jenny Groß. „Wir haben zu wenig Grundschullehrer und diese Situation wird sich noch verschärfen.“ Exakt so hatte auch das Nachbarland Hessen kürzlich den Schritt begründet.

Doch die rheinland-pfälzische Ampelregierung geht da - noch - nicht mit. Der Antrag wurde mit den Stimmen aller anderen Parteien abgeschmettert. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) begründet die Zurückhaltung seit längerem mit der unterschiedlich langen Studiendauer der Lehrer. Im Grundschullehramt beträgt die Zeit acht Semester, für andere Schulen neun oder zehn.

Doch ist dieser Kurs angesichts des Drucks der Nachbarländer noch zu halten? Immer wieder äußern Kritiker die Befürchtung, Studierende sowie angehende oder schon beschäftigte Lehrer könnten zunehmend in andere Länder abwandern. Und damit würde auch Rheinland-Pfalz künftig auf einen eklatanten Lehrermangel in Grundschulen zusteuern. Weil Bildung Ländersache ist, gibt es 16 unterschiedliche Gehaltstabellen - und damit besteht zumindest die Möglichkeit, dass der Lehrerberuf rein von der Bezahlung im einem Land attraktiver ist als im anderen.

Für Bildungsministerin Hubig (SPD) scheint die Sache dennoch klar zu sein. Zur Attraktivität gehörten weitere Faktoren - wie die kleinsten Grundschulklassen in Deutschland, sagte sie. Wenn Hessen nun die Besoldung erhöhe, bedeutet das nur einen kleinen Beitrag mehr im Monat, so Hubig. „Ich glaube, dass nicht eine Lehrkraft deshalb von Mainz nach Wiesbaden geht.“ Hubigs Rechnung gilt allerdings nur für den ersten Schritt der Erhöhung in Hessen. 2028 wären es dann womöglich 500 Euro Unterschied beim Einstiegsgehalt - so wie aktuell die Differenz zwischen Grundschullehrern und anderen Lehrkräften in Rheinland-Pfalz.

Hubigs Genosse Sven Teuber nannte die Summe von 55 Millionen Euro, die es kosten würde, Grundschullehrer in Rheinland-Pfalz gleich wie ihre Kollegen zu bezahlen. „Wir schaffen lieber weitere Stellen“, sagte er. So sehen es derzeit auch die Koalitionspartner aus Grünen und FDP. Die Priorität habe auf der Verbesserung der Unterrichtsversorgung gelegen, sagte der Eifeler Marco Weber (FDP). Ganz vom Tisch zu sein, scheint das Thema indes nicht. Noch am Montag zeigten sich die drei Regierungsfraktionen zumindest aufgeschlossen, weiter über das Thema zu diskutieren. Die Grünen hatten auch im Wahlkampf 2021 einheitliche Einstiegsgehälter gefordert.