Event : Gruselspaß: Hier wird Halloween in der Region gefeiert

Trier Feierspuk: Wo an Halloween bis in den frühen Morgen durchgetanzt werden kann, erfahrt ihr hier. Und was dabei an Corona-Regeln zu beachten ist.

Forum Club Trier: Horror Night

Ab Sonntagabend lädt der Tanzclub in der Trierer Innenstadt zur Party unter aufwendiger Dekoration ein. Die Veranstalter freuen sich über gruselig verkleidete Gäste mit tollen Outfits. Tickets gibt es im Vorverkauf im Ticketshop oder an der Abendkasse. Im Vorverkauf gilt die 2G-Regel, damit nur für Geimpfte und Genesene. An der Abendkasse erhalten aber zusätzlich Personen mit einem gültigen Testnachweis (nicht älter als 24 Stunden) Tickets für den Einlass. Preis: 15 Euro, Beginn 22 Uhr.

Knüppelfest: Gruselnacht in Lucky`s Luke

Die Walpurgisnacht durchfeiern? In Trier-West lädt dazu Lucky`s Luke ein. Beginn ist um 23 Uhr, zwei DJs machen Tempo mit Metal und Punk. Es gilt die 2G-Regel. Ohne einen Ausweis der Veranstalter gibt es zudem keinen Einlass. Der Eintritt kostet 4 Euro, Eintritt ab 18 Jahren.

Spook-a-thon: Hermeskeil feiert Halloween

Sie bringen alles mit, was eine gute Rockband braucht: Gute Stimmen und fingerfertige Instrumentalisten. Jomtones sind darauf spezialisiert, große Hits zu spielen und dabei mit dem Publikum eine nicht minder große Rockparty zu feiern. Mit der Rockband geht es am 31. Oktober in die Gruselnacht im Hochwald. Einlass ist ab 19.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus. Zutritt nur für Geimpfte und Genesene mit Nachweise vor Ort, Einlass ab 18 Jahren. Tickets kosten 8 Euro, sie können hier bestellt werden.

Zwei Clubs, eine Party: Hallo Trier im Kasino am Kornmarkt und Mergener Hof

Mal eben durch die Trierer Innenstadt, um von einer Party zur anderen zu kommen: Das ist mit „Hallo Trier“ möglich, die sowohl im Mergener Hof als auch im Kasino am Kornmarkt stattfindet. Auflegen tun DJs wie Dominik Eulberg, Hidden Empire und Ben Dust. Und wer am frühen Morgen nicht genug hat, kann ab 5.30 Uhr im Mergener Hof zur Afterhour pilgern. Tickets kosten 15 Euro, es gibt sie auf https://timelessevents.ticket.io/ und an der Abendkasse. Auch bei „Hallo Trier“ gilt die 2G-Regel, mit Nachweisdokument. Die Veranstalter bitten, bei Krankheitssymptomen zu Hause zu bleiben!

Ausverkauft: Tufa Dance Fever an Halloween

In der Tufa Trier heizen zwei DJs in der Gruselnacht ein. Im großen Saal lädt DJ Dee Minque auf allen tanzbaren und mitsingbaren Genres der letzten 40 Jahre ein, während im kleinen Saal DJ Danceborn Klassik-Rock präsentiert. Zutritt haben nur Geimpfte und Genesene mit Nachweis, am Einlass muss sich über die Luca-App registriert werden. Beginn ist um 22 Uhr, das Event ist nach Angaben der Veranstalter ausverkauft.