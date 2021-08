Auslese : Prominente Hilfe für Flutopfer

Kanzem Immer noch erschüttern die Bilder des verwüsteten Ahrtals die Menschen. Immer noch sind dort viele Hilfstruppen unterwegs, um mitanzupacken. Immer noch werden Spenden gesammelt, um die Not zu lindern.

Auch Weingutsbesitzer und Fernseh-Moderator Günther Jauch und seine Frau Thea haben die Schicksale der vielen Menschen im Ahrtal betroffen gemacht. So sehr, dass Günther Jauch bereits vor einigen Wochen auf dem sozialen Netzwerk facebook einen Post schrieb, der mit den Worten begann: „Liebe Freundinnen und Freunde des Weingutes von Othegraven, heute möchten wir uns sehr persönlich an Sie wenden.“ Seine Mitarbeiter des VDP-Weingutes von Othegraven aus Kanzem an der Saar haben – wie viele andere Weingüter an Mosel und Saar auch – an der Ahr bei den Aufräumarbeiten und im Weinberg bei der Sicherung der Ernte des Jahrgangs 2021 mitgeholfen. Sie seien, schreibt Jauch, tief erschüttert zurückgekommen. Daher haben er und seine Frau beschlossen, eine Hilfsaktion zu starten. Jauch schreibt: „Alle Bestellungen, die Sie als Privatkunde im Monat August vornehmen, werden wir ohne jeden Abzug für notleidende Winzer spenden. Das bedeutet: Egal, welche Weine Sie bestellen, der komplette Rechnungsbetrag einschließlich Mehrwertsteuer und Versandkosten wird von uns an die am stärksten betroffenen Winzer weitergegeben.“