Interview : Trier-Saarburger Landrat: Inzidenz nicht entscheidend

Herr Schartz, was kritisieren Sie konkret an der vereinbarten Corona-Notbremse?

GÜNTHER SCHARTZ Von uns wird in vielen Bereichen Flexibilität erwartet: beim Impfen, beim Testen, bei der Kontaktnachverfolgung. Und das alles in großer Eigenverantwortung. Genau diese Flexibilität hätte ich auch gerne bei der Frage, wann wir die Notbremse einlegen. Darauf habe ich in der Besprechung mit der Ministerpräsidentin und der Wirtschaft hingewiesen. Die Inzidenz darf dafür nicht das alleinige Kriterium sein. Zumal, wenn der Eindruck entsteht, die maßgebliche Zahl wäre willkürlich gewählt.

SCHARTZ Bund und Länder haben sich beim letzten Corona-Gipfel darauf geeinigt, bei der Notbremse die Lage in einer Region zu betrachten. Trier und Trier-Saarburg sind eine Region, daher plädiere ich dafür, die Entwicklung in diesem Raum gemeinsam und nicht getrennt zu betrachten. Immerhin handelt sich ja um einen Gesundheitsamtsbezirk. Da wäre es doch sinnvoller, auf dieser Ebene auch gemeinsam zu agieren, was Beschränkungen oder Lockerungen angeht. Wenn wir innerhalb eines solchen Raumes unterschiedliche Maßnahmen haben, wie derzeit in Trier-Saarburg, führt das zur Verunsicherung bei den Bürgern. Die Menschen müssen nachvollziehen können, was wir anordnen.