Gastronomie : Guide-Michelin 2021: Diese Sternerestaurants gibt es in der Region Trier

Weiterhin drei Sterne: Clemens Rambichler, Küchenchef im Waldhotel Sonora in Dreis (Vulkaneifel). Foto: Christian Moeris

Dreis/Piesport/Trier Gefühlt sind die Restaurants in der Region seit Monaten im Lockdown. Stillstand in den Gourmetküchen gibt es aber nicht. Die Michelin-Inspektoren haben auch im Pandemie-Jahr neue Sterne verteilt.

Lockdown, Hygienepläne, Maskenpflicht - die Corona-Pandemie hat die Gastronomie wie viele andere Wirtschaftszweige schwer getroffen. Feinschmecker können aber Pläne für die Zeit danach schmieden. Denn die Inspektoren des Guide Michelin waren auch im vergangenen Jahr unterwegs und haben neue Sterne verteilt: In dem am Freitag vorgestellten neuen Guide Michelin für Deutschland sind insgesamt 310 Sterne-Restaurants aufgelistet, darunter ein Drei-Sterne-Restaurant, ein Zwei-Sterne-Restaurant und vier Restaurants mit einem Stern in der Region.

Abseits der Metropolen gibt es eine deutliche Häufung von Sterne-Restaurants in der südlichen Hälfte Deutschlands. Gibt es etwa nicht nur den „Weißwurstäquator“, sondern auch einen Genuss- und Sterne-Äquator? Schon seit den Anfängen des Guide Michelin in den 1960er Jahren sei zu beobachten, dass sich gerade in Süddeutschland viel tue, meint der Direktor des Guide Michelin für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel. „Auffällig ist, dass es viele gute Küchen gibt in Weinbaugebieten - wer eine Affinität zu gutem Wein hat, möchte auch ein gutes Essen.“

Einen Stillstand habe die Pandemie für die Spitzenrestaurants nicht bedeutet – einerseits seien die Restaurants „unheimlich gut besuch“ gewesen, andererseits hätten viele Gastronomen die Zeit des Lockdowns für neue Überlegungen genutzt. So auch hat Deutschlands jüngster Sternekoch Clemens Rambichler. Er hatte 2017 die Küche und Anfang des Jahres das gesamte Waldhotel Sonora in Dreis (Landkreis Bernkastel-Wittlich) übernommen. In dem Drei-Sterne-Restaurant standen Investitionen im Millionenbereich an. In der höchten Kategorie im Guide steht das Dreiser Restaurant nun bereits seit 21 Jahren.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie : Welche Pläne ein junger Sternekoch für das Waldhotel Sonnora hat

Doch auch die anderen Sternerestaurants in der Region bleiben auf der Liste. Schanz Restaurant in Piesport behält beide, Rüssel's Landhaus in Naurath (Wald), das Wein- und Tafelhaus in Trittenheim (alle Landkreis Trier-Saarburg), das Becker’s in Trier und Kucher's Gourmet in Darscheid (Landkreis Vulkaneifel) jeweils ihren einen Stern.