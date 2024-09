Comedian Luke Mockridge sorgt für Ärger Mieser Witz über behinderte Sportler: Darum platzt Guildo Horn der Kragen

Guildo Horn äußert sich selten zum aktuellen Tagesgeschehen. Zuletzt hat er sich während Corona öfter mal zu Wort gemeldet. Dabei ging es ihm häufig um die strengen Corona-Regeln für Konzerte. Viele seiner Auftritte waren davon betroffen, mussten abgesagt werden. Etwa der beim Trierer Altstadtfest 2020. Der Meister spielte statt vor der Porta im Messepark Trier. Und die Zuhörer saßen in ihren Autos und hörten dort die Songs des gebürtigen Trierers übers Autoradio. Auch das traditionelle Weihnachtskonzert in der Trierer Europahalle in dem Jahr fiel den Corona-Regeln zum Opfer. Statt vor Publikum traten Guildo und die Orthopädischen Strümpfe in der leeren Halle auf, das Konzert wurde live gestreamt.