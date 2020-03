Gesellschaft : Guildo sendet Geburtstagsgrüße per Video

Trier Auch der Entertainer Guildo Horn ist wegen des Verbots von Konzerten derzeit zum Nichtstun verdammt. Doch der Trierer will diese Zeit nutzen, um in diesen Zeiten Geburstagskindern, die nun nicht mit Freunden und Verwandten feiern können, persönlich zu gratulieren. Mit einem Guildogramm.

Entertainer Guildo Horn (“Guildo hat Euch lieb“) will denjenigen die wegen der Coronakrise in den nächsten Wochen nicht wie gewohnt ihren Geburtstag mit Freunden und Verwandten feiern können, per Video gratulieren. Auf seiner Facebook-Seite ruft der Trierer dazu auf, ihm eine Mail zu schreiben mit Angaben und Infos zu dem Geburtstagskind. „Geburtstag haben, wird in den kommenden Wochen, wie es so ausschaut wohl oftmals eine traurige und einsame Angelegenheit“, schreibt Horst Köhler alias Guildo Horn.“Der kleine, dumme, wie auch dämliche, gemeine und obendrein hinterhältige Virus“ , haben ihn „zur völlig system-irrelevanten Person“ gemacht. „Relativ gesehen“ sei er zum Nichtstun verdammt. „Ich möchte aber nicht so ganz unnütz bleiben.“ Daher sein Aufruf: „Wenn ihr also jemanden kennt, der in den nächsten Tagen und Wochen Geburtstag hat und dabei ziemlich alleine sein wird und den ihr wegen des k.d.w.a.d.g.u.o.h.V. (kleinen, dummen, wie auch dämlichen, wie auch gemeine und obendrein hinterhältigen Virus)

eben nicht besuchen könnt oder wenn ihr jemanden kennt, der im Medizinbereich oder der Versorgung arbeitet und nach der 16 Stunden Schicht schon vergessen hat, dass er überhaupt Geburtstag hat, lasst es mich wissen.“ Guildo Horn kündigt an, dass er ab Freitag jeden Tag eine Person auslose und dann „den von mir verzapften, hoffentlich virenfreien Videogruß, ein sogenanntes Guildogramm“ auf seiner Facebook-Seite veröffentliche. „Ich werde das Geburtstagskind dann stellvertretend für alle anderen Geburtstagskinder loben und preisen und huldigen und aus voller Kehle orthopädieren.“