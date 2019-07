Kriminalität : Häftling verletzt Aufseher im Wittlicher Gefängnis mit Einmalrasierer-Klinge (Update)

Wittlich Ein 21-jähriger Häftling hat am vergangenen Samstag im Wittlicher Gefängnis einen Vollzugsbeamten angegriffen und mit einer Rasierklinge in den Hals geschnitten. Der Beamte wurde verletzt.

Der Vollzugsbeamte im Wittlicher Gefängnis hatte keine Chance. Plötzlich hat ihn ein 21-jähriger Häftling auf dem Weg zum Hofgang im Treppenhaus von hinten angegriffen und mit einer Rasierklinge an der linken Halsseite eine zehn Zentimeter lange Schnittwunde zugefügt. Die Klinge hatte er zuvor aus einem Einwegrasierer ausgebaut. Trotz der Verletzung konnte der Beamte den Angreifer, der seit 18. Juli als Untersuchungshäftling in Wittlich untergebracht ist, überwinden und fesseln. Ereignet hat sich der laut Winfried Conrad, Landeschef der Gewerkschaft Strafvollzug, „erschreckende und massive Angriff“ am vergangenen Samstag – zwei Tage nachdem der 21-Jährige, gegen den wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird, von der Jugendstrafanstalt in in die psychiatrische Abteilung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich verlegt worden worden war. Laut Trierer Staatsanwaltschaft wurde der Beamte durch den Angriff verletzt. Noch am gleichen Tag sei er aus dem Krankenhaus entlassen worden. Es gehe ihm den Umständen entsprechend, sagte Conrad auf Anfrage unserer Zeitung. Es müsse aber abgewartet werden, wie er mit der Tat umgehe. „So etwas steckt man nicht einfach weg.“