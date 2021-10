Flugverkehr : Hahn-Insolvenz: Frachtfluggesellschaft verlegt Flüge nach Frankfurt

Hahn Nach der Insolvenz des Flughafens Hahn hat die erste Frachtfluggesellschaft angekündigt Flüge vom Hunsrück nach Frankfurt zu verlegen.

Insolvenz des Flughafen Hahn: Flüge nach Frankfurt verlegt

Die Hamburger Frachtfluggesellschaft Senator hat mitgeteilt, dass „aufgrund der unklaren Perspektive in Frankfurt-Hahn“ bereits 65 Prozent der Flüge von dort „vorsorglich“ zum Flughafen Frankfurt verlegt wurden. „Der Betrieb in Frankfurt-Hahn läuft derzeit weiter“, heißt es weiter in der Mitteilung. Senator habe zusätzlich zur Umleitung nach Frankfurt einen Notfallplan erarbeitet. „Dieser wird kurzfristig umgesetzt, falls weitere Maßnahmen erforderlich werden. Flugbetrieb und Flugplan bleiben vollumfänglich stabil und sicher“, so die Mitteilung des Unternehmens.