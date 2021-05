Lockerungen : Handel ist erleichtert: Endlich wieder normal shoppen

Trier Alle Geschäfte in der Region dürfen ab Mittwoch wieder normal öffnen: Damit ist zum Shoppen kein Termin mehr notwendig. Und Tourismus ist auch wieder möglich. Hotels und Ferienwohnungen dürfen wieder öffnen.

Endlich gebe es wieder ein „relativ normales“ Shopping-Erlebnis, freut sich Thomas Scherer. Er ist Geschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz. Scherer begrüßt die von der Landesregierung soeben verkündeten Lockerungen für den Handel. Demnach dürfen alle Geschäfte wieder uneingeschränkt öffnen, zumindest in Regionen, in denen die Inzidenz stabil, das heißt seit mindestens fünf Tagen in Folge, unter 100 liegt. Das sogenannte Terminshopping entfällt. Kunden können ohne Anmeldung und die Angabe der persönlichen Daten in die Geschäfte. Auch sind wieder mehr Kunden gleichzeitig in den Läden erlaubt, nämlich ein Kunde pro zehn Quadratmeter.