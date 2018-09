später lesen Kontrollwoche Ablenkung im Straßenverkehr Handy am Steuer: 57 Autofahrer zahlen 100 Euro Bußgeld für Blindflug FOTO: Wellnhofer Designs/Fotolia / Wellnhofer Designs FOTO: Wellnhofer Designs/Fotolia / Wellnhofer Designs Teilen

Mit Aufklärung und Bußgeldern hat die Polizei am Donnerstag auch in der Region Trier Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren der Ablenkung am Steuer oder Lenkrad aufmerksam gemacht. Redaktion