Aus Wittlich in die große Politik Warum es Ex-Wirtschaftsminister Dr. Hans Friderichs immer wieder zurück in die Eifel zieht

Wittlich · Sein Name ist untrennbar mit der deutschen Politik verbunden: Dr. Hans Friderichs war als Wirtschaftsminister in Bonn fünf Jahre im Dienst im Kabinett Willy Brandt und Helmut Schmidt. Seine Wurzeln in der Eifel hat der heute 92-Jährige nie vergessen. Wie er die aktuelle politische Lage sieht und was er zur Berliner Ampel-Koalition zu sagen hat.

17.02.2024 , 13:16 Uhr

Hans Friderichs mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. (Foto: Jupp Darchinger) Foto: Hans Friderichs/Jupp Darchinger

Von Christina Bents

Es ist ein festlicher Abend im November 2023. Im Foyer des Stadthauses treffen sich Vertreter aus Politik und Gesellschaft, um den Georg-Meistermann-Preis zu verleihen. Der Sänger der Kölner Band BAP, Wolfgang Niedecken, wird ihn entgegennehmen und Horst Köhler, ehemaliger Bundespräsident ihn verleihen. Als das ehemalige Staatsoberhaupt den Saal betritt, geht er zielstrebig auf einen hochgewachsenen, älteren Herrn zu, gibt ihm die Hand, verneigt sich leicht, und sagt: „Der Praktikant meldet sich zum Dienst.“ Horst Köhler begrüßte so herzlich seinen ehemaligen Chef Dr. Hans Friderichs, inzwischen 92 Jahre alt.