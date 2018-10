Nach der Wahl ist vor der Wahl

Ist Bayern normal geworden? Oder gar demokratischer, wie es Robert Habeck vor der Wahl sagte? Nein, der Grünen-Chef ruderte aus gutem Grund schnell zurück. Wir können froh sein, dass wir alle in einem Land leben, in dem wir frei abstimmen können.

Und wenn die Mehrheit für eine Alleinregierung der CSU sorgte, ist dies so normal und demokratisch wie das Ergebnis vom Sonntag. Mehr als zehn Prozentpunkte verlor die CSU im Vergleich zur letzten Landtagswahl – und ist mit 37,2 Prozent doch mit einem blauen Auge davongekommen. Markus Söder hat die Chance, relativ bequem weiterregieren zu können. „Fleisch vom Fleische der CSU sind die Freien Wähler“, heißt es in Bayern – das zeigt, wo die Wurzeln des neuen Partners liegen. Diese Ähnlichkeit kann übrigens auch ein Problem werden – wenn es um Unterscheidbarkeit geht und die nächsten Wahlen anstehen.

Und was hat sich insgesamt in Bayern verändert? Vor allem sind mehr Menschen wählen gegangen. Interessant: Für die CSU haben 2018 mehr Menschen gestimmt als etwa im bisherigen Trauerjahr 2008, als die Partei nur mit Hilfe der FDP weiterregieren konnte und dennoch 43,4 Prozent der Stimmen erreicht hatte. Insgesamt ist der Block derer, die rechts oder links gewählt haben, übrigens relativ konstant geblieben. Zumindest, wenn man CSU, Freie Wähler, AfD und FDP zusammenzählt und dagegen Linke, SPD und Grüne stellt. Natürlich immer mit dem Blick, dass es Rechts und Links bei vielen Positionen so nicht mehr gibt. So sind etwa die Grünen, die in Bayern jubeln konnten, obwohl sie nicht mitregieren werden, bei der Frage nach neuen Technologien, gerade in der Landwirtschaft, streng konservativ. Noch stärkere Unterschiede gibt es übrigens zwischen Land und Stadt. Die CSU kommt nicht mehr so gut an bei Menschen, die in ihrer Stadt sehr erfolgreich sind, aber doch Probleme sehen, etwa beim Verkehr. Auch deshalb sind die Grünen stärkste Partei in München geworden.

Ein klarer Verlierer ist die SPD: Die Partei erreicht nicht einmal mehr zehn Prozent, landete auf Platz fünf. Sie hofft auf ein nicht abzusehendes Wunder bei der Hessen-Wahl – wegen dieses Termins und wegen der fehlenden Alternativen ist Andrea Nahles weiter Parteichefin. Und nur deswegen ist nicht schon die nächste Absetzbewegung aus der großen Koalition erfolgt. Im Hintergrund warten die Parteilinken aber auf ihre Chance, den Ausstieg als Rettung verkaufen zu können.

In dieser Situation für die SPD Verantwortung zu übernehmen, ist Chance und Risiko zugleich. Chance, weil selbst kleine Erfolge zu Jubel führen werden. Risiko, weil der Abwärtstrend bisher nicht zu stoppen war. Katarina Barley, Vertreterin unserer Region und Justizministerin, ist mutig. Sie wird Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Europawahl werden. Mit Blick auf unsere Region, ihr Leben als Halb-Britin mit Verbindungen in weitere Länder und ihre Leidenschaft für die Europäische Union ist sie eine gute Wahl. Die Frage ist: Lässt ihre Partei es zu, dass sie sich profilieren kann? Schafft es die SPD, sich neu aufzustellen, nicht nur für Europa?