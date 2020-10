Gesundheit : Hausärzte verzweifelt gesucht

Mancherorts schon ein Bild mit Seltenheitswert: Ein Hausarzt untersucht einen Patienten. Foto: picture alliance/dpa/Maurizio Gambarini

Trier/Mainz Vor allem in ländlichen Regionen gibt es zu wenige Mediziner, aber auch unterschiedliche Versuche, daran etwas zu ändern.

In Rheinland-Pfalz sind laut einer Untersuchung im vergangenen Jahr im deutschlandweiten Vergleich überdurchschnittlich viele Stellen für Hausärzte unbesetzt geblieben. Nach Einschätzung des Hausärzteverbandes wird sich die Situation weiter verschärfen. Dagegen kann nach Ansicht von Verbandschefin Barbara Römer nur ein ganzes Bündel von Maßnahmen helfen, allen voran mehr Medizinstudienplätze. Vor diesem Hintergrund wurde in Trier am Dienstag ein Medizincampus als Außenstelle der Mainzer Unimedizin eröffnet. Künftig sollen hier bis zu 30 Studierende das zehnte Fachsemester und anschließend ihr Praktisches Jahr absolvieren. Die Hoffnung hinter dem Projekt formulierte der Präsident der Landesärztekammer, Günther Matheis: Wer in Trier studiere, lasse sich später auch eher in der Region als Arzt nieder. „Das wäre ein großer Gewinn für Eifel und Hunsrück“, so Matheis.

Die Nachfrage nach Medizinern ist groß. Nach einer Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sind in Rheinland-Pfalz 9,5 Prozent der Hausarztstellen unbesetzt. Nur im Saarland (12,3 Prozent) und in Sachsen-Anhalt (10,4 Prozent) ist die Quote noch höher. Bundesweit liegt sie bei 5,9 Prozent.

Extra Wie viele Ärzte wohin? Um die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten, gibt es laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine Bedarfsplanung für ärztliche Niederlassungen. Der Bund macht dazu Vorgaben. Und die Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder erstellen basierend darauf regionale Pläne. So wird festgelegt, wie viele Haus- und Fachärzte es in einer Region geben darf. Ist in einer Region eine Versorgung von 110 Prozent erreicht, muss ein Arzt erst auf eine freie Praxis zur Übernahme warten, bevor er sich dort niederlassen kann. Andernfalls darf er einfach eine neue Praxis gründen oder sich von bereits praktizierenden Ärzten anstellen lassen.

Ein weiteres Problem: der hohe Altersdurchschnitt. Etwa 42 Prozent der rheinland-pfälzischen Hausärzte sind 60 Jahre alt oder älter“, sagt Verbandsvorsitzende Barbara Römer. „Da werden in den nächsten Jahren viele Hausarztsitze wegen Ruhestands wegfallen.“

In der Region Trier ist die Situation sogar noch dramatischer: Nach Berechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz müssen in den nächsten vier Jahren für 54 Prozent der Hausärzte in der Region Nachfolger gefunden werden. Bei Fachärzten ist der Personalmangel sogar noch größer. Gut jeder dritte praktizierende Hausarzt in der Region Trier ist demnach über 60 Jahre alt. Es kommt nicht selten vor, dass auch über 70-jährige Ärzte noch praktizieren, weil sie keinen Nachfolger finden.

Verbandschefin Barbara Römer sagt, dass es gerade in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz eine besonders große Herausforderung sei, Nachfolger zu finden. Viele junge Mediziner wollen nicht aufs Land oder sich nicht mit einer eigenen Praxis niederlassen. Zu hohe Arbeitsbelastung, ein zu großes finanzielles Risiko oder fehlende Freizeit- und Kulturangebote halten etliche Jung-Mediziner von der eigenen Landarztpraxis ab.

Um dem zu begegnen, hat die rheinland-pfälzische Landesregierung mit Beginn dieses Wintersemesters erstmals Medizinstudienplätze auch über die sogenannte Landarztquote vergeben. Die Regelung sieht vor, dass von den jährlich rund 430 Medizinstudienplätzen im Land etwa 27 an Personen ohne Top-Abiturnoten gehen, die sich später zehn Jahre als Hausarzt oder Hausärztin in einem Gebiet mit aktueller oder künftig drohender Unterversorgung verpflichten.

Diese Quote sei ein „erster, richtiger Schritt“, findet die Vorsitzende des Hausärzteverbands. Aber der reiche bei weitem noch nicht aus. Zudem werde es noch viele Jahre dauern, bis die neuen Kollegen als Fachärzte ins Gesundheitssystem kommen. „Die Quote ändert zudem nichts an der zu geringen Zahl an Medizinstudienplätzen in Rheinland-Pfalz. Wir benötigen einfach mehr Köpfe im System“, forderte Römer. Um einen ausscheidenden Hausarzt zu ersetzen, seien laut Studien im Schnitt 1,7 Nachfolger nötig, erklärte Römer. Das habe auch mit der höheren Nachfrage nach Teilzeitarbeit und Anstellung zu tun. Römer fordert, dass Rahmenbedingungen wie etwa ein erheblicher Bürokratieabbau und die Abschaffung von Regressrisiken geschaffen werden, damit sich junge Kollegen für den Einstieg in der Hausarztmedizin weiter begeistern ließen.

Dem Ziel, die Ärzteversorgung in ländlichen Regionen zu sichern, dient auch die zwei Jahre zurückliegende Gründung der Ärztegenossenschaft medicus des Bitburger Mediziners Michael Jager. Die Genossenschaft bietet Ärzten laut Eigenwerbung „attraktive zeitlich flexible Anstellungen“ an und will sie von administrativen Aufgaben entlasten. Wer will, kann zudem Mitglied der Genossenschaft werden, hat dann mehr Mitsprache und zusätzliche Einnahmen.

Ein anderes Kooperationsmodell gibt es in Daun, wo inzwischen sieben Mediziner in einem hausärztlichen Versorgungszentrum zusammen arbeiten. Die Ärzte haben individuelle Arbeitszeiten und die Patienten eine ärztliche Anlaufadresse bis abends 20 Uhr.