Landtag : Wer steckt hinter den Montagsspaziergängen?

Noch nie seit Beginn der Pandemie hat es so viele Corona-Neuinfektionen an einem Tag in der Region gegeben: Das Landesuntersuchungsamt meldet heute fast 1000 Fälle. Die Inzidenz in Trier liegt über 600. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiterhin rasant an. Erneut meldet das Landesuntersuchungsamt (Lua) mehr als 5000 Fälle in Rheinland-Pfalz. Die landesweite Inzidenz klettert auf 546. Auch die Hospitalisierungsinzidenz steigt weiter. Der landesweite Wert liegt nun bei 4,4.

Für die Region meldet das Lua einen neuen Rekordwert. 885 Neuinfektionen werden für die vier Landkreise und die Stadt Trier gemeldet. Die Inzidenz in Trier liegt nun bei 615 und im Eifelkreis bei rund 600.