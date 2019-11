Kriminalität : Heimbewohner nach tödlichem Brand in Idar-Obersteiner Pflegeheim verhaftet

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Idar-Oberstein Zwei Monate nach einem folgenschweren Brand in einem Pflegeheim in Idar-Oberstein ist ein 35-jähriger Bewohner verhaftet worden. Ein Richter habe am Montag Haftbefehl wegen Brandstiftung mit Todesfolge erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei dem Brand war ein 57 Jahre alter Bewohner der Einrichtung für betreutes Wohnen ums Leben gekommen. Eine Obduktion ergab, dass er an einer Rauchgasvergiftung starb. Rund 20 weitere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Das Heim betreut vor allem Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen.

Im Zuge der Ermittlungen habe sich der Verdacht einer vorsätzlichen Brandlegung erhärtet, teilten die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und die Kriminalinspektion Idar-Oberstein mit. Unter dem zunehmenden Druck habe sich der Verdächtige zu einer Selbstanzeige entschlossen und ein umfassendes Geständnis abgelegt. Der Beschuldigte wurde in ein Gefängnis gebracht.

(dpa)