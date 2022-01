Kinder- und Jugendhilfe : Heimkinder der Region: Die Ungezählten

Über 6000 Kinder und Jugendliche wurden im Jahr 2020 in rheinland-pfälzischen Heimen und Einrichtungen betreut (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Trier Wie viele Heime gibt es hierzulande? Wie viele Kinder leben dort und wer passt auf sie auf? Der TV hat nachgefragt. Manche Antwort verblüfft.

Von Katja Bernardy

Würde Judith K. ihre Kindheit malen, würde sie zu dunklen Farben greifen, nur für die Zeit im Kinderheim zu hellen Farben. Als sie sieben Jahre alt und wegen einer Bronchitis zur Erholung war, holten Schwestern statt der Mutter sie vom Bahnhof ab und brachten sie ins Haus Waldesruh. „Wir haben da unsere Ordnung gehabt, im Winter haben wir Iglus gebaut“, erinnert sich die heute über 60-Jährige. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen. Besonders eine der Schwestern sei sehr herzlich und lieb zu ihr gewesen. Anders als ihre Mutter. Sie war alleinerziehend und manisch-depressiv. „Ich hatte Angst vor ihr“, sagt Judith K.. Sie habe eine Strategie entwickelt, um sich unsichtbar zu machen: So wenig auffallen wie möglich, um den Zorn der Mutter nicht abzubekommen. Die schönste Zeit ihrer Kindheit endete, als sie elf Jahre alt war und wieder nach Hause musste.

Manches Heimkind würde wohl zu dunklen Farben greifen, wenn es seine Zeit im Kinderheim malen müsste. Kürzlich berichteten Medien, allen voran die ARD in einer Dokumentation, dem Starpsychiater und Autor einiger Erziehungsratgeber, Michael Winterhoff, werde vorgeworfen, Kinder unzulässigerweise mit Medikamenten ruhiggestellt zu haben. Auch 26 Heime in Rheinland-Pfalz hätten mit dem Bonner Kinderpsychiater zusammengearbeitet, sagt die Sprecherin des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung, Laura Acksteiner. Das Landesamt in Mainz hat die Aufsicht über die Heime. 21 Heime hätten in Einzelfällen mit Winterhoff zusammengearbeitet, fünf regelmäßig. Darunter sei kein Heim in der Region Trier.

Info Woher stammen die Daten? Laut Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung wurden zur Beantwortung der TV-Anfrage auch Daten aus dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration sowie einem von 40 Jugendämtern und vom Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gGmbH durchgeführten Projekt „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen“ herangezogen sowie die jährlichen Meldezahlen der Heime - alle Daten sind Stand 2020. (kat)

Wie viele Heime für Kinder und Jugendliche gibt es in der Region Trier und in Rheinland-Pfalz?

Wie viele Kinder und Jugendliche leben in Heimen? In Trier und in Rheinland-Pfalz? „Als ungefähres Mittel können wir für ganz Rheinland-Pfalz knapp 220 Einrichtungen angeben“, sagt die Sprecherin auf TV-Anfrage. Ungefähr? Sie führt Gründe auf, warum das Landesamt keine genaue Zahl nennen kann. Einer davon: Weil einige Einrichtungen mehrere Außenwohngruppen in anderen Stadtteilen oder Gemeinden hätten. Auf Rückfrage, ob das Landesamt tatsächlich nicht wisse, wie viele Kinderheime es in Rheinland-Pfalz gebe, wird die Zahl präziser und nach unten korrigiert: „194.“ Und wie viele gibt es in der Region Trier? „Eine regionale Auswertung liegt nicht vor“, sagt die Sprecherin. Wie viele Kinder leben hierzulande in Heimen? Einzelne Kinder und Jugendliche werden laut Acksteiner nicht gezählt, sondern nur die Anzahl der Hilfen und wie lange die Hilfe gedauert hat. Die Daten sind wacklig: Alle Einrichtungen melden am 1. Oktober jeden Jahres, wie viele Plätze belegt sind. Dabei werde allerdings nicht berücksichtigt, ob der gemeldete Platz im Laufe des Jahres neu belegt worden sei, so die Sprecherin der Behörde.

Warum weiß das Land so wenig über die Heimkinder?

Im weiteren Teil dieses Artikels geht es deshalb um Hilfen. Alle folgenden Zahlen, die das Landesamt mitteilte, beziehen sich auf das Jahr 2020: In Rheinland-Pfalz wurden demnach 5352 Hilfen registriert. Plus die Minderjährigen, die allein geflüchtet sind, sind es 6032. In der Region Trier wurden 1161 Hilfen registriert, 1306 inklusive der jungen Geflüchteten. Mehr Jungen als Mädchen leben in Heimen: Das Verhältnis liegt bei circa 55 zu 45 Prozent, rechnet man die jungen Geflüchteten hinzu, liegt es bei rund 60 zu 40 Prozent. Durchschnittlich leben die Kinder und Jugendlichen rund 22 Monate in einem Heim. Daten, wie viele wieder in ihre Familien zurückkehren, werden Acksteiner zufolge nicht erhoben. Auch aus welchen Gründen die Kinder und Jugendlichen hauptsächlich in Heimen sind, kann das Landesamt nicht sagen. „Da es keine Zuständigkeit für die einzelnen Minderjährigen innehat“, erklärt die Sprecherin und verweist auf den Kinder- und Jugendhilfereport 2018.

Wie werden die Heime beaufsichtigt?

Bevor ein Heim eröffnet wird, findet ein sogenanntes Betriebserlaubnisverfahren statt. In diesem würden Kriterien, die im Sozialgesetzbuch verankert seien, geprüft, so die Landesamts-Sprecherin. Im laufenden Betrieb sei der Träger des Heims gesetzlich verpflichtet, zu melden, wenn das Wohl des Heimkindes beeinträchtigt sei. Auch die jungen Menschen selbst, ihre Angehörigen, Mitarbeitende anderer Institutionen und der Jugendämter würden sich beschweren, sagt Acksteiner. Den Hinweisen werde nachgegangen, die Heime würden dann auf strukturelle Mängel hin geprüft und die Träger beraten. Danach werde kontrolliert, ob die Mängel behoben worden seien. Falls der Träger sie nicht behebe, könne dies bis zum Entzug der Betriebserlaubnis führen. „Anders sieht es bei einer akuten Kindeswohlgefährdung aus“, sagt Acksteiner. Hier werde sofort in enger Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Jugendamt gehandelt.