Wetter : Heiß-kaltes Sommerwetter: Kommt am Wochenende endlich Regen?

Foto: dpa/Thomas Warnack

Region Trier Bei den kühlen Temperaturen heute Morgen, hat man an manchen Orten in der Region eine Jacke gut gebrauchen können. Doch schon bald gehen die Temperaturen wieder sommerlich hoch. Wann die nächste Hitzewelle kommt und ob uns ein Kältewinter bevorsteht.

Brrr, mitten im Hochsommer, der bisher richtig warm war, war´s heute Morgen im Norden und Osten Deutschands plötzlich richtig frisch. Die Frühwerte lagen stellenweise nur um 5 Grad. Auch in der Region Trier war es kühl. „Kaum zu glauben, dass es nächste Woche wieder Höchstwerte um oder sogar über 35 Grad geben wird“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q met. Schuld an den kühlen Temeraturen sei polare Kaltluft, die eingeflossen ist und sich in der klaren Nacht auch unten am Erdboden durchsetzen konnte, so Jung weiter.

Die nächsten Nächte werden aber Richtung Wochenende langsam wieder wärmer, prognostiziert er. Die kurze, aber heftige Hitzewelle in der nächsten Woche steht weiterhin in den Wettermodellen, besonders heftig wird die Hitze beim US-Wettermodell der NOAA berechnet. Dort werden sogar 40 oder 41 Grad in einigen Landesteilen berechnet, andere Wettermodelle setzen das ganze 3 bis 4 Grad niedriger an, was aber auch immer noch sehr heiß wäre.

„Regen ist weiterhin nur spärlich vertreten“, sagt Jung. In der kommenden Nacht auf Freitag und am Freitag selbst könne es stellenweise nass werden. Doch die aktuell berechneten Mengen halten sich in Grenzen. Die Regentiefs vom Atlantik haben weiterhin kaum eine Chancen, nach Deutschland vorzustoßen. Sie werden von einem mächtigen Hoch auf dem Atlantik ausgebremst.

„Daher gibt es bei uns auch in den nächsten 10 bis 14 Tagen meist nur lokale Schauer oder Gewitter als einzige Regenbringer“, sagt Jung weiter. Dazu geselle sich dann Mittwoch und Donnerstag in der ersten Augustwoche der nächste Hitzepeak.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Donnerstag: 20 bis 32 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, kaum Regen

Freitag: 23 bis 31 Grad, in der Landesmitte und im Osten Wolken und einzelne Schauer oder Gewitter

Samstag: 22 bis 31 Grad, viel Sonnenschein, ein paar Wolken

Sonntag: 24 bis 32 Grad, oft freundlich und trocken

Montag: 23 bis 31 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, kaum Schauer

Dienstag: 24 bis 33 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, trocken

Mittwoch: 28 bis 37 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, trocken, sehr heiß

Donnerstag: 29 bis 39 oder gar 40 Grad, neuer Hitzepeak in Deutschland, viel Sonnenschein

Freitag: 28 bis 36 Grad, weiterhin viel Sonnenschein und sehr warm bis heiß

Der Sommer geht auch im August unvermindert weiter. Der Sommer 2022 liegt momentan in den Top 3 der wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Juli 2022 ist zudem derzeit in den Top 5 der trockensten Julimonate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881.