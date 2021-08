Minheim : Ein Gin für wahre Helden

Minheim Der Minheimer Christian Herzog hat innerhalb von vier Jahren eine ganze Serie an Ginsorten und -likören kreiert.

Gleich sechs Editionen hat er seit 2017 herausgebracht. Und einige davon tragen einen Umhang, ähneln also im weitesten Sinn dem Erscheinungsbild eines Superman oder Batman. „Ich habe schon immer gerne Gin getrunken“, sagt Herzog. Die Brennerei war in dem Winzerbetrieb seines Vaters Roman vorhanden, der auch über das nötige Knowhow verfügt. „Es war ein logischer Schritt“, sagt Christian Herzog.

Angefangen hat alles mit dem Hero-Gin, der einen roten Heldenmantel trägt. 80 Flaschen haben die Herzogs im ersten Anlauf gebrannt. Diese waren im Freundeskreis schnell vergriffen. Heute brennen sie jede Sorte in einer Auflage bis zu 300 Flaschen. An Zutaten verwendet Christian Herzog für den Hero-Gin mit 41 Prozent Alkoholgehalt neben dem Wacholder frische Orangenschalen und Zitronenschalen, Lavendel sowie zwei weitere Zutaten, die er nicht verrät. „Ein Superheld verrät niemals seine wahre Identität.“ Insgesamt schmeckt man die Zutaten aus Zitrusfrüchten. Im Abgang habe der Hero-Gin eine leichte Karamellnote, beschreibt er den Geschmack seines ersten Gins.

Ganz Gin-untypisch kommt der Hero Sloe Gin her. Rot schimmert die Flüssigkeit in der glasklaren Flasche, genauso rot ist der Heldenumhang, den dieser Gin-Likör mit einem Alkoholgehalt von 28 Prozent trägt. „Der Gin wird eingelagert in Schlehenbeeren“, erklärt Herzog. Ganz neu geschaffen hat er eine Jamaica-Edition mit einem schwarzen Umhang. Bei dieser wird der Gin ein halbes Jahr in einem Fass gelagert, in dem sich vorher Jamaica-Rum befunden hat. Etwas süßlich fruchtig schmecke dieser, schwärmt Christian Herzog.