Jugendkriminalität : Experte fordert Vorbilder und Hilfe statt Strafen

Trier/Konstanz Die richtigen Vorbilder sind aus Sicht eines Kriminologen wichtiger als Strafen.

Gerhard Spiess: Dass immer mehr Jugendliche straffällig werden, zeigen die bundesweiten Zahlen nicht. Wir beobachten in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) einem starken Anstieg zwischen 1990 und 2005 – seitdem einen Rückgang. Ein Vergleich mit Dunkelfelddaten, die auch nicht angezeigte Taten erfassen, spricht dafür, dass vor allem Änderungen in der Anzeigebereitschaft zu diesem zeitweiligen Anstieg geführt haben. Tatsächlich finden wir, selbst bei den schwersten Gewaltdelikten, sogar einen langfristigen Rückgang.

Gruppenzwang, Social Media oder Corona-Frustration: Warum eskalieren Situationen wie in Stuttgart?

Spiess: Da kam einiges zusammen: Die Frustration durch die coronabedingten Einschränkungen, der Wegfall konventioneller Aktivitäten von Schule bis Freizeitbetätigung. Das schafft Langeweile und Frust, eine Situation, die jungen Menschen oft zu viel an Selbststeuerung und -disziplin abverlangt. Ohnehin kann man einen großen Teil Fehlverhaltens mit einer einfachen Gesetzmäßigkeit erklären: Wer nichts Vernünftiges zu tun hat, wird über kurz oder lang etwas Unvernünftiges tun. Das war schon immer so. Hinzu kommt, dass die Kombination von angestautem Frust, Alkohol und Gruppendynamik leicht zu Eskalationen führt, wie sie in Stuttgart aufgetreten sind.