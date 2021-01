Handel : Hiobsbotschaft: Real-Markt in Kenn schließt Ende September - Und was ist mit den Märkten in Trier und Wittlich?

Foto: Google Maps

Trier Wieder schließt mit dem Real-Markt in Kenn ein bekanntes Einzelhandelsgeschäft in der Region. Was die Unternehmensführung sagt, was das für die Mitarbeiter bedeutet und was für die Märkte in Trier und Wittlich?

Hiobsbotschaft für den regionalen Handel: Der Real Markt in Kenn wird Ende September geschlossen. Das gab die Unternehmensleitung in Düsseldorf am Mittwoch bekannt. Von der Schließung sind nach der Mitteilung 124 Beschäftigte betroffen. Für sie sei ein Sozialplan ausgehandelt worden, heißt es.

In der Pressemitteilung heißt es, dass trotz aller „intensiven Bemühungen und Gespräche für den Markt in Kenn kein an einer Übernahme interessiertes Unternehmen gefunden werden konnte“. Aus diesem Grund und wegen fehlender wirtschaftlicher Perspektive müsse der Markt daher zum 30. September geschlossen werden.

Die SB-Warenhauskette Real mit 269 Märkte war im Frühjahr vergangenen Jahres von der Metro an den russischen Finanzinvestor SCP verkauft worden. Kaufland erhielt inzwischen den Zuschlag für die Übernahme von bis zu 92 Märkten. Die saarländische Supermarktkette Globus bekam die Freigabe für den Erwerb von bis zu 24 Real-Standorten.

In der Region Trier betreibt Real neben Kenn auch Märkte in Trier und Wittlich. Wie deren Zukzunft aussieht, ist noch offen. „Es gibt in bezug auf die beiden Märkte noch nichts Spruchreifes", sagte Real-Sprecher Frank Grüneisen volksfreund.de