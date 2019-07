Wetter : Hitze in der Region: Thermometer kratzt an der 40-Grad-Marke

Das Thermometer steigt immer weiter. Die 40-Grad-Marke könnte heute noch in der Region geknackt werden. Foto: dpa. Foto: dpa/Jens Kalaene

Wiersdorf Es wird immer heißer. In der Region kratzt das Thermometer derzeit an der 40-Grad-Marke. Auch in Luxemburg gibt es eine Hitzewarnung.

Von wie/cha

Das Thermometer steigt unablässig. 39,9 Grad wurden am Donnerstag um 14 Uhr in Kanzem an der Saar gemessen. In Wittlich waren es 39, in Piesport 39,6 Grad. Das geht aus den Daten der Agrarmeteorologie Rheinland-Pfalz hervor.

Vergleichsweise „kühl“ war es in der Eifel. In Wiersdorf wurden um 14 Uhr „schlappe“ 37,4 Grad gemessen. Gefühlt waren es dort in 325 Meter aber 41 Grad.

Über dem Ort stieg am Nachmittag eine Rauchsäule auf. In der Nähe des Ortes im Bitburger Land hatte eine Ballenpresse Feuer gefangen. Das Gerät war wohl heißgelaufen und hat das Korn entzündet. Durch Funkenflug verbreitet sich die Glut dann auf dem drei Hektar messenden Acker, sodass es am Nachmittag an fünf Stellen gleichzeitig brannte. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt.

Etwa 20 Kilometer entfernt fiel in Gindorf ein Getreidefeld den Flammen zum Opfer. Rund 5-7 Hektar gingen in Rauch auf, ein Traktor und eine Ballenpresse brannten aus.

„Es genügt nur ein Funke und ein Feld steht in Flammen“, sagt Kreisfeuerwehrinspekteur Jürgen Larisch: „Wegen der Hitze und Trockenheit haben wir solche Vorfälle derzeit öfter.“