Gastronomie : Hochwälder Insolvenz-Hotel: Land und Bund fordern Millionen zurück

Trier Das seit zwei Jahren leerstehende Familienhotel Hochwald sollte Mitte des Jahres wiedereröffnet werden. Davor beschäftigt es wegen in der Vergangenheit gezahlter Zuschüsse in Millionenhöhe die rheinland-pfälzische Politik.

Das Ende vergangenen Jahres von der Haumann Beteiligungsgesellschaft ersteigerte Familienhotel Hochwald in Horath (Kreis Bernkastel-Wittlich) sorgt weiter für Schlagzeilen: Nach einer Auflistung des rheinland-pfälzischen Familienministeriums hat im Rahmen des Insolvenzverfahrens allein das Land Forderungen in Höhe von insgesamt knapp 2,8 Millionen Euro (inklusive Zinsen) angemeldet. Das geht aus einer Antwort des Ministeriums auf eine große Anfrage der AfD-Fraktion hervor, die unserer Zeitung vorliegt. Der Bund hat sogar noch deutlich höhere Forderungen angemeldet – samt Zinsen über 5,1 Millionen Euro. Wie groß die Chancen sind, zumindest einen Teil der Steuergelder zurückzubekommen, steht noch in den Sternen.