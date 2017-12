130 Bürger besuchen Infoabend zur Fusion in Mandern

Runde zwei bei den Infoabenden zur geplanten Fusion der Verbandsgemeinden Saarburg und Kell: Einen Tag nach der Versammlung am Montagabend in der Saarburger Stadthalle hatten am Dienstag die Bürger der VG Kell die Chance, mehr über mögliche Vorteile der Fusion zu erfahren. Was die Beteiligung betraf, stand es laut Moderator Thomas Vatheuer schon einmal 1:0 für die Keller. Denn mit etwa 130 Zuhörern in der Siebenbornhalle lag die Beteiligung doppelt so hoch wie in Saarburg.

Der Ablauf der Veranstaltung ähnelte dann allerdings stark dem vom Vorabend. Zunächst informierten die beiden Verbandsbürgermeister, Jürgen Dixius (Saarburg) und Martin Alten (Kell), über den erhofften Nutzen des angestrebten Zusammenschlusses. Alten betonte, dass eine neue VG Saarburg-Kell mit künftig 33 000 Einwohnern im Landkreis Trier-Saarburg deutlich mehr Gewicht haben werde, als beiden Verbandsgemeinden bislang für sich allein. Dixius stellte fest, dass viele Strukturen bereits „sehr deckungsgleich“ seien und die fusionierte Verwaltung viele Aufgaben der Zukunft besser erfüllen könne – etwa die Herausforderung der Digitalisierung. Die Leiter von Feuerwehren, Tourismuszentralen, Werken und Verwaltungen stellten mögliche Synergien und Einsparpotenziale vor. Bei den Verwaltungen allein wird laut Norbert Willems, Büroleiter der VG Kell, mittelfristig ein Einsparpotenzial von 600 000 Euro jährlich gesehen. Bei den Werken seien es 400 000 Euro.

Im zweiten Teil der rund zweistündigen Veranstaltung kamen die Zuhörer zu Wort. Ein Bürger aus Kell wollte wissen, wie beide Verbandsgemeinden, die bislang „eher nebeneinander leben“, zusammengeführt werden sollen. Es gebe bereits einige Verbindungen über die VG-Grenzen hinweg, betonte Jürgen Dixius – und lud die Keller zum Weihnachtsmarkt am Wochenende nach Saarburg ein. Es gebe bei den Wehren und im Tourismus viele Berührungspunkte, die man durch gemeinsame Veranstaltungen weiter ausbauen könne, ergänzte Alten.

Willi Emser, Ortsbürgermeister in Baldringen (VG Kell) wollte wissen, wann genau mit den versprochenen Angleichungen der Wassergebühren und der VG-Umlage, die alle Ortsgemeinden an ihre VG zahlen, zu rechnen sei? Niemand könne so weit in die Zukunft schauen, um jetzt schon einen genauen Zeitpunkt dafür nennen zu können, entgegnete Martin Alten. Amtskollege Dixius betonte allerdings, dass es das Ziel sei „die Umlage so gering wie möglich zu gestalten“, um den Gemeinden mehr finanziellen Spielraum zu geben. Die genannten Einsparpotenziale könnten auch zur Gebührensenkung beitragen.

Ein Bürger wollte wissen, ob die Fusionsverhandlungen denn noch scheitern könnten. Dies sei möglich, wenn die gesetzlichen Vorgaben nicht erreicht würden, sagte Dixius. Von Saarburger Seite habe er bisher aber nur positive Signale vernommen. Im nächsten Schritt müssen nun beide Verbandsgemeinderäte dem ausgehandelten Fusionsvertrag zustimmen. Dann folgen Abstimmungen in den Ortsgemeinden. Hier muss in jeder VG mehr als die Hälfte der Gemeinden zustimmen, und dort müssen auch mehr als die Hälfte der Einwohner der jeweiligen VG leben. Der Keller VG-Rat macht schon am Mittwoch, 6. Dezember, 18 Uhr, im Landgasthof Kopp in Hentern den Anfang.