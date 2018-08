später lesen Verein 23. Dampftreffen des Modellbauclubs Teilen

Der Schiffsmodellbauclub Trier veranstaltet am Sonntag, 19. August, am Weiher An der Härenwies (gegenüber dem Freibad Trier-Süd) das 23. Dampftreffen. Besucher können dort Dampfschiffe, Dampfmaschinen, Heißluftmotore und viele weitere Modelle in Funktion bestaunen.