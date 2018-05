450 Liter Blut von 17 Spendern

In einer Feierstunde hat der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Kell 17 Blutspender für ihre beispielhafte Hilfsbereitschaft geehrt. Er sagte: „Blutspender sind Lebensretter!“ Der DRK-Rettungsdienst braucht jeden Tag 500 Blutspender, um die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz und im Saarland versorgen zu können. Es werden ständig Blutspender gebraucht, doch mit den 450 Litern von 17 Spendern können die Krankenhäuser in den beiden Bundesländern mehr als einen Tag lang mit Blutkonserven versorgt werden. Von Hans Muth

