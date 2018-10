Kreatives aus der Knolle: Ab Samstag dreht sich alles um die Kartoffel

Die teilnehmenden Restaurants

Hotel-Restaurant „Litermont“ in Nalbach, Hotel-Restaurant St. Erasmus in Trassem, Landhaus & Hotel Sonnenhof in Perl, Hotel-Restaurant ROEMER in Merzig, Landhotel Saarschleife in Orscholz, Restaurant Salzbadkeller in Mettlach, Hotel-Restaurant Saarpark in Mettlach, Hochwälder Brauhaus in Losheim am See, Seehotel-Restaurant in Losheim am See, Restaurant „Maison au Lac“ in Losheim am See, Restaurant „La Küsine“ in Losheim am See, Restaurant „Dellborner Mühle“ in Losheim-Wahlen, Hofgut Dösterhof in Wadern-Altland, Restaurant im Parkhotel Weiskirchen, Landgasthof Kopp in Hentern, Spießbratenhalle in Schillingen, Gasthaus-Metzgerei-Pension Maßem in Schillingen, Hotel-Restaurant Frohnhof & „Hau‘s am See“ in Kell am See, Hotel-Restaurant „Zur Post“ in Kell am See, Ferienpark Landal Hochwald in Kell am See, Hotel-Restaurant Parkschenke Simon in Nonnweiler, Hotel-Restaurant Steuer in Allenbach, Restaurant „Bahnhof Thalfang“ in Thalfang, Landgasthof Rauland in Thalfang, Landhaus am Kirschbaum in Morbach, Gartenhotel Hunsrücker Fass in Kempfeld, Hotel-Restaurant Forellenhof in Bundenbach-Rudolfshaus, Hotel-Restaurant „Zum Felsenkeller“ in Sohren, Hotel-Restaurant „Bergschlösschen“ in Simmern.