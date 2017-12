Adventsfeier am Bürgerhaus in Züsch

Eine Adventsfeier gibt es am Samstag, 16. Dezember, ab 16 Uhr am Bürgerhaus in Züsch. Geboten werden weihnachtliche Stimmung bei Glühwein, Waffeln und Bratwurst außerdem Bastel- und Handarbeiten Kunsthandwerk, ein Geschenkebasar und Leckeres vom Hofladen. Es singen die Kinder des Kindergartens Neuhütten sowie der Grundschule Züsch. Organisaroren sind der Beirat Kultur & Veranstaltungen Züsch, der Förderverein Groß für Klein“, freiwillige Feuerwehr und Jugend-Club Züsch und der FC Züsch-Neuhütten-Damflos.