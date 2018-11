später lesen Musik Adventskonzert zum Beginn des Weihnachtsmarkts Teilen

Twittern

Teilen



Ein Adventskonzert gibt es am Samstag, 1. Dezember, in der Pfarrkirche in Gusenburg. Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr. Es wird gestaltet von der Chorgemeinschaft „Friede“ Gusenburg unter Leitung von Tobias Weber, der Grundschule Gusenburg, dem Kirchenchor St.