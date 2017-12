später lesen Weihnachtsbräuche Pfarreimitglieder gestalten Adventsfenster Teilen

Twittern

Teilen



Heute startet in der Pfarrei Sankt Franziskus in Hermeskeil die Aktion Lebendiger Adventskalender. Täglich um 17.30 Uhr werden Fenster von Vereinen oder Privatleuten gestaltet. Los geht es am heutigen Samstag auf dem Bescheider Weihnachtsmarkt und am Hermeskeiler Mehrgenerationenhaus (MGH). Es folgen: