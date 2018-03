später lesen Gesellschaft Aktionsgruppe spendet 1200 Euro für Menschen in Not Teilen

Mehr als 650 Taschenkalender „365-mal Gottes Wort“ und viele Korrespondenzkarten haben die Mitarbeiter der ökumenischen Basisgruppe action 365 im vergangenen Jahr in Hermeskeil und Umgebung verkauft. Den Erlös spendet die Gruppe auch diesmal für notleidende Menschen. Insgesamt sind durch die Verkaufsaktionen rund 1200 Euro zusammengekommen, wie die Gruppe mitteilt. Sie sollen wie folgt verteilt werden: 600 Euro werden an Caritas International, Missio, Misereor und Unicef gespendet, um von Bürgerkrieg und Hunger bedrängten und geflohenen Menschen in Afrika, dem Nahen Osten und im Jemen zu helfen.