Anlieger erfahren Details zum Straßenausbau in Waldweiler

Der Ausbau der Kreisstraßen in Waldweiler rückt näher. Zu den Details gibt es am 8. August eine weitere Anliegerversammlung.

(red) Zum geplanten Ausbau der Manderner-Straße (K 68) und der Hauptstraße (Teilstück Saarstraße/K 72) in Waldweiler kündigt die Verbandsgemeinde Kell am See für Mittwoch, 8. August, 18.30 Uhr, eine Anliegerversammlung im Gasthaus Zender an. Dabei werden Vertreter des Landesbetriebs Mobilität Trier, des Ingenieurbüros, der Verbandsgemeindeverwaltung und -werke sowie der ausführenden Firma für Fragen zur Verfügung stehen. Informiert wird über Baubeginn, Bauabschnitte, die Verkehrslenkung während der Arbeiten und die Anliegerbeiträge zur Finanzierung des Ausbaus. Alle Anlieger und Grundstückseigentumer sind zu der Veranstaltung eingeladen.