Anmeldung zur IGS Hermeskeil

Nach dem Erhalt der Halbjahreszeugnisse müssen sich Viertklässler an einer weiterführenden Schule anmelden. Der erste Anmeldetermin an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Hermeskeil ist am Samstag, 27. Januar. Von 9 bis 14 Uhr besteht die Möglichkeit, Kinder für das kommende Schuljahr anzumelden. Die Anmeldung erfolgt in den Verwaltungsräumen der Schule. Neben dem Halbjahreszeugnis der vierten Klasse sollten auch die Geburtsurkunde des Kindes sowie gegebenenfalls Unterlagen zum Sorgerecht mitgebracht werden. Das Anmeldeformular kann auf der Homepage der Schule heruntergeladen und im Vorfeld ausgefüllt werden; gerne kann dies aber auch vor Ort mit der Hilfe eines Mitgliedes der Schulleitung erfolgen.