später lesen Dorfentwicklung Arbeitsgruppe Hentern tagt Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die vierte Sitzung der Arbeitsgruppe im Rahmen der Dorfmoderation in Hentern findet am Donnerstag, 29. November, um 19 Uhr in der ehemaligen Schule Hentern statt. „Die letzten Sitzungen erfreuten sich reger Teilnahme und der Bereitschaft, Anregungen und Vorschläge weiterzuentwickeln“, sagt Ortsbürgermeister Michael Marx.