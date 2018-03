später lesen Kabarett Auf Kreuzfahrt im Saarland Teilen

Diese Frauen darf man nicht verpassen. Die Tollkirschen – sieben Saarländerinnen, die sich Kabarett in all seinen Facetten auf die Fahne geschrieben haben. „Angetörnt & Abgefahr’n“ heißt das Programm bei ihrem Besuch am 24. Februar ab 20 Uhr im Saalbau Losheim. Getrieben von der Vorstellung, an Bord eines Luxuskreuzers das große Glück zu finden, nehmen sie frisch frisiert Fahrt auf. Zwischen See- und anderen Neurosen erlebt die Reisegesellschaft die Blütezeit der zyklusfreien Frauenjahre. Dabei nehmen sie dem Gerücht den Wind aus den Segeln, die Midlifecrisis sei eine männliche Domäne.