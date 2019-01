später lesen Polizei Aufmerksame Anwohner verscheuchen Einbrecher FOTO: TV / Fritz-Peter Linden FOTO: TV / Fritz-Peter Linden Teilen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag versucht, in der Saarstraße in Hermeskeil in ein Tabakwarengeschäft einzubrechen. Zeugen hatten um 3.37 Uhr Geräusche gehört. Sie schauten nach und entdeckten zwei maskierte Männer im Eingangsbereich des Ladens. (red)