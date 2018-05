später lesen Gesellschaft Auszeichnung für Schillinger Familienforscher FOTO: Karl G. Oehms FOTO: Karl G. Oehms Teilen

Twittern

Teilen



(red) Mit der Oidtman-Medaille ehrt die Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde (WGfF) herausragende Verdienste in der Familienforschung im Rheinland. Jetzt wurde die Auszeichnung erstmals an ein verdientes Mitglied aus der Region Trier vergeben. Der Schillinger Heribert Scholer erhielt die Oidtman-Medaille im Rahmen der Hauptversammlung der WGfF in Bingen. Die Auszeichnung ist nach dem ersten Ehrenvorsitzenden der Gesellschaft, General Ernst von Oidtman, benannt.