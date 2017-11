später lesen Auto beschädigt - Zeugen gesucht Teilen

Hermeskeil (red) Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Autofahrer einen braunen Skoda Yeti an der Stoßstange hinten rechts auf dem Parkplatz des Globus Baumarkt in Hermeskeil beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Fahrerflucht am Mittwoch, 22. November, zwischen 11.10 Uhr und 11.30 Uhr.