Baldringer Rat diskutiert Fusion

Mit der geplanten Fusion der Verbandsgemeinden Kell am See und Saarburg befasst sich der Baldringer Gemeinderat am Dienstag, 16. Januar, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus. Das Gremium berät, ob es dem Vertrag über einen Zusammenschluss der beiden Verbandsgemeinden zustimmt. Ein weiterer Punkt der Tagesordnung ist die Rückübertragung der Grundschule Hentern an die Ortsgemeinde Hentern. Die Ortsgemeinde Baldringen war an einem früheren Schulzweckverband beteiligt, woraus möglicherweise Entschädigungsansprüche resultieren könnten. Außerdem berät der Rat darüber, ob sich Baldringen an einem neuen Zweckverband beteiligt. Dieser soll gegründet werden, um in Hentern einen Bestattungswald für fünf umliegende Dörfer anzulegen und zu betreiben. Weiter ist die Verkehrsregelung in der Römerstraße Thema.