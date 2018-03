Batman bringt Spielsachen

(red) Ungewöhnlicher Besuch in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) Hermeskeil: Der Schillinger Daniel Ruel Figueiras und sein Kollege Tim Schmied haben verkleidet als Batman und Joker gebrauchte Spielsachen an Kinder verteilt. Die Spenden waren nach einem Aufruf Figueiras’ vor dem Weihnachtsmarkt an der Burg Heid zusammengekommen. DRK-Mitarbeiter Arno Rohleder hatte den Afa-Termin organisiert. Figueiras: „Wir waren mit einem vollen Auto dort, die Kinder haben sich sehr gefreut.“⇥ Foto: privat