Behördenchef, Burgherr und neuer Kontaktmann für 56 Dörfer

Forstexperte mit Führungsqualitäten

Thomas Vanck ist 40 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Salmtal bei Wittlich. Der neue Leiter des Forstamts Hochwald studierte in Freiburg (1999 bis 2003) Forstwissenschaften. Sein Referendariat absolvierte er bei Landesforsten Rheinland-Pfalz. 2004 war er für ein Jahr am damaligen Sitz des Forstamts Hochwald in Hermeskeil. Nach dem Staatsexamen (2005) arbeitete Vanck als Referent für Controlling in der Forstverwaltung in Neustadt/Weinstraße. Zuletzt lag sein Fokus auf Projekten im Bereich Rechnungswesen. 2014 war Vanck kommissarischer Leiter des Forstamts Dhronecken, 2016/17 stellvertretender Amtsleiter in Trier, 2017 kurzzeitig kommissarischer Chef im Amt Koblenz. Seit November arbeitet er wieder in Dhronecken.

Vanck übernimmt die Chefposition von Bernhard Buss, der Ende Oktober in den Ruhestand gegangen ist.