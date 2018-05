Beim Ausparken kollidiert: Polizei sucht Zeugen

Zeugen und Unfallbeteiligte sucht die Polizei nach einem Unfall auf dem Aldi-Parkplatz in Hermeskeil. Der Unfall hat sich laut Polizei am Montag gegen 15 Uhr ereignet. Es wurden zwei Autos zeitgleich aus gegenüberliegenden Parkplätzen ausgeparkt. Auf der Durchfahrtspur sind beide Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Unfallbeteiligten sahen jeweils ihr Fehlverhalten ein und einigten sich vor Ort. Im Nachhinein meldete sich eine Beteiligte bei der Polizei: Sie wolle den Unfall ihrem Versicherer melden, allerdings würden hierzu Daten der weiteren unbekannten Beteiligten benötigt. Diese wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung setzten. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Unbekannten mit dem silberfarbenen Wagen, eventuell einem VW Passat Kombi, geben können. Hinweise an die Polizei Hermeskeil, Telefon 06503/9151-0.