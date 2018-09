später lesen Gesellschaft Betreuungszentrum öffnet Türen Teilen

Das Gemeindepsychiatrische Betreuungszentrum (GPBZ) in Hermeskeil lädt für Sonntag, 30. September, ab 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Die Einrichtung in der Bahnhofstraße 7 unterstützt seit 20 Jahren Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden.