Treffpunkt im Freien wird erweitert

Bis zur Party Ende September sollen die Bauarbeiten am Mehrgenerationenhaus (MGH) Johanneshaus in Hermeskeil abgeschlossen werden. Vor dem Eingang soll künftig mehr Platz für Feste im Freien sein. Und Rollstuhlfahrer dürften bald leichter in das Gebäude gelangen. Von Ursula Schmieder